Российские дзюдоисты не сумели завоевать бронзу смешанного командного турнира на ЧМ

ТАСС, 3 сентября. Сборная России не сумела завоевать бронзовые медали в смешанном командном турнире на чемпионате мира по дзюдо. Соревнования проходят в Будапеште.

Российская команда в составе Анастасии Конкиной (весовая категория до 57 кг), Зелимхана Оздоева (до 73 кг), Валентины Мальцевой (до 70 кг), Анны Гущиной (свыше 70 кг), Андрея Волкова (свыше 90 кг) и Михаила Игольникова (до 90 кг) со счетом 1-5 уступила команде Франции в поединке за третье место.

В финале встретятся сборные Японии и Бразилии.

Смешанный командный турнир по дзюдо проходит впервые. В нем выступают по три мужчины и три женщины. Турнир также будет представлен на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

Чемпионат мира по дзюдо завершится 3 сентября.