Жуков: смена поколений не повлияла на мировое лидерство России в художественной гимнастике

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Представительницы сборной России по художественной гимнастике доказывают, что они являются лучшими в мире, несмотря на смену поколений в команде. Такое мнение ТАСС выразил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.
На завершившемся чемпионате мира россиянки завоевали семь из восьми золотых наград, уступив сборной Италии только в групповых упражнениях с пятью обручами. Турнир проходил в итальянском Пезаро.
"Хочется поздравить наших девочек. Несмотря на смену поколений, они являются лучшими, - сказал Жуков. - Мы привыкли к тому, что наша художественная гимнастика - лучшая в мире, спортсменки уходят, а команда по-прежнему выступает блестяще, резерв у сборной прекрасный. Поздравляю всю нашу сборную, тренеров команды и, конечно, ее бессменного руководителя Ирину Александровну Винер- Усманову".
Сборная России по итогам ЧМ-2017 заняла первое место в общекомандном медальном зачете, завоевав семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награды. Второе место заняла сборная Италии (1-0-0), третье - команда Японии (0-1-3).