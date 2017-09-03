Жуков: смена поколений не повлияла на мировое лидерство России в художественной гимнастике

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Представительницы сборной России по художественной гимнастике доказывают, что они являются лучшими в мире, несмотря на смену поколений в команде. Такое мнение ТАСС выразил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

На завершившемся чемпионате мира россиянки завоевали семь из восьми золотых наград, уступив сборной Италии только в групповых упражнениях с пятью обручами. Турнир проходил в итальянском Пезаро.

"Хочется поздравить наших девочек. Несмотря на смену поколений, они являются лучшими, - сказал Жуков. - Мы привыкли к тому, что наша художественная гимнастика - лучшая в мире, спортсменки уходят, а команда по-прежнему выступает блестяще, резерв у сборной прекрасный. Поздравляю всю нашу сборную, тренеров команды и, конечно, ее бессменного руководителя Ирину Александровну Винер- Усманову".

Сборная России по итогам ЧМ-2017 заняла первое место в общекомандном медальном зачете, завоевав семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награды. Второе место заняла сборная Италии (1-0-0), третье - команда Японии (0-1-3).