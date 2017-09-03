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Сборная России завоевала одно серебро и три бронзы на чемпионате мира по дзюдо

Спорт
3 сентября, 18:20 UTC+3 ТАСС

В общем зачете российская команда заняла десятое место, ухудшив свой результат по сравнению с мировым первенством 2015 года

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Российский дзюдоист Кирилл Денисов (справа)

Российский дзюдоист Кирилл Денисов (справа)

© ТАСС/ Валерий Шарифулин

ТАСС, 3 сентября. Российские дзюдоисты выиграли одну серебряную и три бронзовые медали на чемпионате мира, который завершился в Будапеште.

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Серебряную награду завоевал Михаил Пуляев в весовой категории до 66 кг. Обладателями бронзовых медалей стали Хасан Халмурзаев (до 81 кг), Кирилл Денисов (до 100 кг) и Наталья Кузютина (до 52 кг).

В общем зачете российская команда заняла десятое место, ухудшив свой результат по сравнению с мировым первенством 2015 года. Тогда россияне заняли в общем зачете восьмое место, завоевав два серебра и одну бронзу. В последний раз российским спортсменам удавалось выиграть золото на чемпионате мира на турнире 2011 года в Астане. По итогам соревнований 2011 года сборная России финишировала на четвертом месте в общем зачете, завоевав одну золотую и три бронзовые медали.

Чемпионат мира в Будапеште проходил с 28 августа по 3 сентября.

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