Толкачева: сборная России по художественной гимнастике была единым целым на ЧМ-2017

ПЕЗАРО /Италия/, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике, выигравшая в групповых упражнениях две золотые медали из трех возможных, выглядела на чемпионате мира единым целым. Об этом сообщила журналистам олимпийская чемпионка Мария Толкачева.

В субботу сборная России по художественной гимнастике в составе олимпийских чемпионок Анастасии Близнюк, Анастасии Татаревой и Марии Толкачевой, а также дебютанток национальной команды Евгении Левановой, Ксении Поляковой и Софьи Скоморох, завоевала золото чемпионата мира в многоборье. В заключительный день соревнований россиянки победили в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками. В групповых упражнениях с пятью обручами россиянки выиграли серебро.

"Мы сделали почти все, мы очень старались, были единым целым и показали себя настоящей командой, - отметила Толкачева. - Думаю, что сделали все возможное. Как наш капитан, Настя Близнюк, так и вся команда, каждая из девчонок выполнила все на максимуме. Хоть у нас и менялся состав, мы всегда "один за всех и все за одного".

Сборная России по итогам ЧМ-2017 заняла первое место в общекомандном медальном зачете, завоевав семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награды. Второе место занимает сборная Италии (1-0-0), третье - команда Японии (0-1-3).