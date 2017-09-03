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Винер-Усманова: гимнастки Аверины на ЧМ-2017 предстали настоящими актрисами

Спорт
3 сентября, 19:08 UTC+3 ПЕЗАРО /Италия/ 3, сентября. /ТАСС

По словам главного тренера национальной команды, обе спортсменки смогли "перевернуть себя"

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Арина Аверина (слева) и Дина Аверина

Арина Аверина (слева) и Дина Аверина

© Егор Алеев/ТАСС

ПЕЗАРО /Италия/, 3 сентября. /ТАСС/. Дебютантки чемпионата мира 2017 года Арина и Дина Аверины, выигравшие на двоих пять золотых наград турнира, показали себя в Пезаро настоящими актрисами, научившимися взглядом и жестами покорять зрителей. Об этом сообщила журналистам президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.

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"Дина и Арина - они герои, которые перевернули сами себя, - отметила Винер-Усманова. - Девочки были маленькими технарями, они делали интересные элементы, но все это было "что соловей живой - что заводной", и это не совсем нам подходило. Поэтому была очень нелегкая работа".

"Они - девочки честные, очень старались, и потом в итоге начали улыбаться, стрелять глазами, - продолжила главный тренер. - Они сидели перед зеркалом, смотрели, как нужно работать глазами и как притягивать к себе публику. И это было очень здорово, потому что они на этих соревнованиях показали себя настоящими актрисами. Это была огромная разница между маем месяцем, когда они проигрывали итальянской девочке, которая сейчас заняла место во второй восьмерке".

Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье. Второе место заняла ее сестра Арина Аверина. Ранее Дина Аверина победила в упражнениях с обручем и булавами, а Арина - в упражнениях с мячом и с лентой. Также Дина Аверина стала второй в упражнениях с мячом и с лентой, а Арина Аверина - второй в упражнениях с обручем и третьей в упражнениях с булавами.

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