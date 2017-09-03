Визер: $1 млн будет постоянной суммой призовых для ЧМ по дзюдо

БУДАПЕШТ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Призовой фонд в $1 млн, впервые учрежденный на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште, теперь будет постоянной суммой для таких турниров. Об этом ТАСС сообщил глава Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер.

Сумма стала рекордной для мирового дзюдо, она была распределена между победителями и призерами индивидуального турнира - $798 тыс., и командного - $200 тыс.. Призовой фонд предыдущего чемпионата мира, который прошел в 2015 году в Астане, был 500 тысяч долларов.

"С этого года все призовые фонды на чемпионатах мира будут таковыми, - рассказал Визер. - Мы хотим, чтобы у наших спортсменов был шанс добиться не только славы и медалей, но и финансового результата".

Визер отметил высокий уровень проведения чемпионата мира, завершившегося в Будапеште. "Мероприятие было проведено на высоком организационном уровне, который мы стараемся улучшать год за годом. Мы будем делать для этого все возможное", - подчеркнул Визер.

В ходе заключительного дня чемпионата прошла торжественная церемония передачи флага IJF оргкомитету чемпионата мира 2018 года, который пройдет в Баку. Флаг из рук Визера получил вице-президент Азербайджанской федерации дзюдо Садиг Садигов.

Как рассказал Садигов ТАСС, в Баку с нетерпением ждут турнира. "Место проведения соревнований пока определяется, но выбор у Баку широкий благодаря наследию Европейских игр 2015 года и Исламиаде, прошедшей в столице Азербайджана в мае 2017 года", - сказал Садигов.