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Визер: $1 млн будет постоянной суммой призовых для ЧМ по дзюдо

Спорт
3 сентября, 19:35 UTC+3 БУДАПЕШТ /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Сумма стала рекордной для мирового дзюдо, она была распределена между победителями и призерами индивидуального турнира

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Глава Международной федерации дзюдо Мариус Визер

Глава Международной федерации дзюдо Мариус Визер

© AP Photo/Dmitry Lovetsky

БУДАПЕШТ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Призовой фонд в $1 млн, впервые учрежденный на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште, теперь будет постоянной суммой для таких турниров. Об этом ТАСС сообщил глава Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер.

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Сумма стала рекордной для мирового дзюдо, она была распределена между победителями и призерами индивидуального турнира - $798 тыс., и командного - $200 тыс.. Призовой фонд предыдущего чемпионата мира, который прошел в 2015 году в Астане, был 500 тысяч долларов.

"С этого года все призовые фонды на чемпионатах мира будут таковыми, - рассказал Визер. - Мы хотим, чтобы у наших спортсменов был шанс добиться не только славы и медалей, но и финансового результата".

Визер отметил высокий уровень проведения чемпионата мира, завершившегося в Будапеште. "Мероприятие было проведено на высоком организационном уровне, который мы стараемся улучшать год за годом. Мы будем делать для этого все возможное", - подчеркнул Визер.

В ходе заключительного дня чемпионата прошла торжественная церемония передачи флага IJF оргкомитету чемпионата мира 2018 года, который пройдет в Баку. Флаг из рук Визера получил вице-президент Азербайджанской федерации дзюдо Садиг Садигов.

Как рассказал Садигов ТАСС, в Баку с нетерпением ждут турнира. "Место проведения соревнований пока определяется, но выбор у Баку широкий благодаря наследию Европейских игр 2015 года и Исламиаде, прошедшей в столице Азербайджана в мае 2017 года", - сказал Садигов.

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