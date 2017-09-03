Зубов: хоккеисты "Сибири" взяли себя в руки после первого периода в матче с ЦСКА

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Игроки "Сибири" сумели взять себя в руки во втором периоде в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Павел Зубов.

В воскресенье ЦСКА одержал победу в домашнем матче над "Сибирью" со счетом 3:1. Армейцы все три шайбы забросили в первом периоде.

"Тяжело с такой форой выиграть у такой команды как ЦСКА. Мои слова в перерыве до ребят дошли: они взяли себя в руки, преодолели стартовое волнение, забили быстрый гол, который не засчитали, - сказал Зубов. - Надо играть все 60-65 минут или до буллитов. Но я благодарен ребятам, которые не опустили руки".

"Сибирь" после проигранного первого периода стала играть организованней, считает главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

"Первый период получился, но потом я не скажу, что мы перестали играть - просто соперник играл организованно. У него была насыщенная оборона под воротами, а у нас нападающие по периметру держали шайбу. Забить легких голов не получалось", - отметил Никитин.

ЦСКА в следующем матче 5 сентября дома сыграет с "Югрой". "Сибирь" в этот же день сыграет на выезде с "Витязем".