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Зубов: хоккеисты "Сибири" взяли себя в руки после первого периода в матче с ЦСКА

Спорт
3 сентября, 20:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС

В воскресенье ЦСКА одержал победу в домашнем матче над "Сибирью" со счетом 3:1

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Игроки "Сибири" сумели взять себя в руки во втором периоде в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Павел Зубов.

В воскресенье ЦСКА одержал победу в домашнем матче над "Сибирью" со счетом 3:1. Армейцы все три шайбы забросили в первом периоде.

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"Тяжело с такой форой выиграть у такой команды как ЦСКА. Мои слова в перерыве до ребят дошли: они взяли себя в руки, преодолели стартовое волнение, забили быстрый гол, который не засчитали, - сказал Зубов. - Надо играть все 60-65 минут или до буллитов. Но я благодарен ребятам, которые не опустили руки".

"Сибирь" после проигранного первого периода стала играть организованней, считает главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

"Первый период получился, но потом я не скажу, что мы перестали играть - просто соперник играл организованно. У него была насыщенная оборона под воротами, а у нас нападающие по периметру держали шайбу. Забить легких голов не получалось", - отметил Никитин.

ЦСКА в следующем матче 5 сентября дома сыграет с "Югрой". "Сибирь" в этот же день сыграет на выезде с "Витязем".

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