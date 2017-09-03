Мутко: все игроки сборной России и "Динамо" получили стимул прогрессировать к ЧМ-2018

ХИМКИ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Каждый участник контрольного матча между сборной России и московским "Динамо" получил дополнительный стимул отобраться на чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом журналистам рассказал вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

Встреча в Химках завершилась со счетом 3:0 в пользу национальной команды.

"Я бы не стал выделять кого-то конкретно из футболистов, вы сами все и без меня видите, но самое главное, что видит тренер и сами ребята, - сказал Мутко. - Это важно не только с точки зрения сборной: побывав в ней, ребята сейчас вернутся в свои клубы, это здорово, у каждого теперь будет дополнительное желание прогрессировать в своей команде, потому что до чемпионата мира шансы есть у всех, все равны. У нас в октябре и ноябре сборы, а потом еще в марте, и только в июне будет формироваться окончательный состав сборной".

Сборная России ведет подготовку к домашнему чемпионату мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля.