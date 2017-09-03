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Из Золушек в принцессы: сестры Аверины выиграли в Пезаро пять золотых медалей ЧМ

Спорт
3 сентября, 20:36 UTC+3 ПЕЗАРО /Италия/ 3, сентября. /ТАСС

Сборная России по итогам турнира заняла первое место в общекомандном медальном зачете, завоевав семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награды

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Арина Аверина (слева) и Дина Аверина

Арина Аверина (слева) и Дина Аверина

© Егор Алеев/ТАСС

ПЕЗАРО /Италия/, 3 сентября. /ТАСС/. Дебютантки чемпионата мира по художественной гимнастике сестры Дина и Арина Аверины, завоевавшие вдвоем все золото соревнований в личном первенстве, не дали своим соперницам ни единого шанса стать первыми, подтвердив лидерство России в этом виде спорта.

Завершившийся в воскресенье чемпионат мира проходил в Пезаро, в котором родился и жил знаменитый итальянский композитор Джоакино Антонио Россини, прославившийся на весь мир операми "Севильский цирюльник" и "Золушка". Сестрам Авериным, успешно выступившим в мае на чемпионате Европы в Будапеште, для полного преображения из Золушек художественной гимнастики в принцесс необходимо было на родине итальянского композитора проявить себя во всей красе. И с этой задачей российские спортсменки справились.

"Дина и Арина - настоящие герои"

Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье. Второе место заняла ее сестра Арина. Ранее Дина Аверина победила в упражнениях с обручем и булавами, а Арина - в упражнениях с мячом и с лентой. Также Дина Аверина стала второй в упражнениях с мячом и с лентой, а Арина Аверина - второй в упражнениях с обручем и третьей - в упражнениях с булавами.

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"Дина и Арина - они герои, которые перевернули сами себя, - отметила в беседе с журналистами главный тренер сборной России и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. - Девочки были маленькими технарями, они делали интересные элементы, но все это было "что соловей живой - что заводной", и это не совсем нам подходило. Поэтому была очень нелегкая работа".

"Они - девочки честные, очень старались, и потом в итоге начали улыбаться, стрелять глазами, - продолжила главный тренер. - Они сидели перед зеркалом, смотрели, как нужно работать глазами и как притягивать к себе публику. И это было очень здорово, потому что они на этих соревнованиях показали себя настоящими актрисами. Это была огромная разница между маем месяцем, когда они проигрывали итальянской девочке, которая сейчас заняла место во второй восьмерке".

"Сестры Аверины справились с огромной ответственностью"

"Если давать оценку выступлению сестер Авериных, то нужно, во-первых, отметить, что это первый чемпионат после Олимпийских игр, - заметил министр спорт РФ Павел Колобков. - По сути, у нас поменялся весь состав в личных состязаниях, для девчонок это первый старт на таком уровне. Да, у них позади уже этапы Кубка мира, но мировое первенство - это турнир совершенно другого масштаба, выступление на котором сопряжено с особой ответственностью".

"Оценку выступления сестер Авериных должны давать прежде всего тренеры, но на мой взгляд, они выступили отлично, сумев справиться с огромной ответственностью. А главное, что они сумели понравиться публике. Но впереди у них еще очень много работы, до Олимпиады осталось еще три года", - напомнил министр спорта.

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Арина и Дина - огромные молодцы, считает олимпийская чемпионка 2016 года Маргарита Мамун. "Очень тяжело было брать на себя роли лидеров, особенно после Олимпийских игр. Я помню, что мы с Яной Кудрявцевой были в такой же ситуации после Игр-2012 в Лондоне. После того, как Евгения Канаева и Дарья Дмитриева завершили карьеры", - сообщила Мамун.

"Очень тяжело становиться лидерами и продолжать держать планку на таком же высоком уровне. Девочки здесь сумели собраться и выиграть все возможное", - заметила олимпийская чемпионка.

"Аверины стали чемпионками мира потому, что не боялись рисковать"

Олимпийская чемпионка 2004 года Алина Кабаева также считает сестер Авериных сильнейшими гимнастками мира на данный момент. "Большой разрыв в баллах между ними и остальными соперницами говорит об их высоком мастерстве и недосягаемости для остальных по трудности программ. Они не боятся рисковать и поэтому получают такие высокие оценки", - сказала Кабаева.

"Сейчас эти девочки очень счастливы, но я видела, как они волновались, когда выходили на помост. Но это их первый чемпионат мира, и я очень рада за них. Поздравляю всю команду и Ирину Александровну в первую очередь. Массажисты, хореографы, тренеры - все вместе это большая огромная машина, где каждый винтик важен", - подытожила Кабаева.

Чемпионство Италии в упражнениях с обручами является небесспорным

Успех сестер Авериных в два заключительных дня чемпионата мира поддержала команда России, выступавшая в групповых упражнениях. В субботу сборная России по художественной гимнастике в составе Анастасии Близнюк, Анастасии Татаревой, Марии Толкачевой, Евгении Левановой, Ксении Поляковой и Софьи Скоморох завоевала золото чемпионата мира в многоборье. В заключительный день соревнований россиянки победили в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками. В групповых упражнениях с пятью обручами россиянки выиграли серебро, уступив команде Италии.

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Винер-Усманова не считает, что ее подопечные выступили хуже команды Италии, выигравшей золото в упражнении с пятью обручами. "Все было очень трудно, потому что когда одна команда выигрывает все золотые медали на чемпионате мира, то это вызывает какие-то волны средней величины, - считает главный тренер. - Поэтому я очень рада, что команда Италии заняла первое место в упражнении с пятью обручами. Хотя, если разобраться очень серьезно, то большой вопрос кто лучше, потому что наши девочки сделали упражнение блестяще".

"Я своим сказала перед последним выходом: "Девочки, все, что можно, вы уже проиграли, а теперь за вами смотрит вся страна, вся Россия. Вы не должны отступать". И они все сделали, молодцы, очень хорошо справились", - отметила Винер-Усманова.

"Мы сделали почти все, мы очень старались, были единым целым и показали себя настоящей командой, - сообщила журналистам одна из чемпионок мира Толкачева. - Думаю, что сделали все возможное. Хоть у нас и менялся состав, мы всегда "один за всех и все за одного".

"Работа Всероссийской федерации художественной гимнастики является эталоном для других в России"

Сборная России по итогам ЧМ-2017 заняла первое место в общекомандном медальном зачете, завоевав семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награды. Второе место заняла сборная Италии (1-0-0), третье - команда Японии (0-1-3).

"Этот успех стал возможен благодаря огромной работе, прежде всего, самих спортсменок, - считает Колобков. - Они с четырех-пяти лет профессионально занимаются спортом. Нельзя не отметить и тренеров. Считаю, что в их успехе значительная заслуга принадлежит наставникам".

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"Ну и, конечно же, победы не было бы без Ирины Александровны Винер-Усмановой, которая является одновременно президентом Федерации и главным тренером национальной команды, - продолжил глава спортивного ведомства. - В отечественной художественной гимнастике выстроено все - от воспитания молодой смены до постановки программ для членов сборной, и там нет мелочей. Мы видим четко выстроенную модель управления спортом, модель подготовки элитных спортсменов к главным стартам сезона, мы должны на нее ориентироваться".

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что отечественная художественная гимнастика, несмотря на смену поколений, продолжает сохранять лидерство в мире.

"Мы привыкли к тому, что наша художественная гимнастика - лучшая в мире, спортсменки уходят, а команда по-прежнему выступает блестяще, резерв у сборной прекрасный", - заметил глава ОКР.

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Темы
ЧМ по художественной гимнастике-2017
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Мамун, Маргарита Жуков, Александр Дмитриевич Колобков, Павел Анатольевич
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