Черчесов: сборная России сделала правильно, проведя матч с "Динамо" таким составом

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ХИМКИ /Новогорск/, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу приняла верное решение, проведя матч с московским "Динамо" в таком составе. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер сборной Станислав Черчесов.
В воскресенье сборная России в товарищеском матче обыграла московское "Динамо" (3:0). Трибуны "Арены-Химки", которая вмещает около 18 тыс. зрителей, были почти заполнены.
"Если скажу, что не удивлен такой явкой, слукавлю. С другой стороны, мы провели Кубок конфедераций, народ стал нас оценивать, мы стали более интересными, хотя, понятно, что мы еще не вышли на тот уровень игры, который от нас требуют болельщики. Это еще раз говорит, что игра была проведена вовремя, правильно выбраны и состав, и соперник. Понятно, было много критики, но я часто приводил аргументы за такую игру, и сегодня мы можем сказать, что мы сделали правильно", - заявил Черчесов.