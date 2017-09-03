Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мозгов: сборная России по баскетболу серьезно настраивается на матч против бельгийцев

Спорт
3 сентября, 20:41 UTC+3 СТАМБУЛ /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

По словам центрового, он не очень хорошо знает состав соперника

Поделиться
Материал из 1 страницы
Тимофей Мозгов

Тимофей Мозгов

© Михаил Александров/ТАСС

СТАМБУЛ /Турция/, 3 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России не должна недооценивать команду Бельгии, с которой сыграет в понедельник в третьем матче группового этапа чемпионата Европы по баскетболу. Об этом ТАСС рассказал центровой российской команды Тимофей Мозгов.

Россияне в пятницу в стартовом матче на турнире обыграли сборную Турции (76:73), а в субботу победили команду Сербии (75:72).

"Если сильно расслабиться, то бельгийцы могут наказать. Понятно, что они не фавориты, как сербы, но на этом чемпионате Европы нет разницы в силе команд, - сказал Мозгов. - Поэтому настраиваемся на бельгийцев серьезно".

По словам центрового, он не очень хорошо знает состав соперника: "Честно скажу, я персонально никого из бельгийской сборной не знаю. Видел команду - мы на скаутинге проходили. Вот и все".

Матч сборных России и Бельгии состоится в понедельник в 17:00 мск.

Смотрите также

Баскетболисты сборной Словении победили греков в матче чемпионата Европы

Лучше не придумаешь: сборная РФ на старте Евробаскета одержала две победы над фаворитами

Колобков: делать выводы после двух побед сборной РФ по баскетболу на ЧЕ преждевременно

Кириленко: сборная России по баскетболу способна дойди до финала чемпионата Европы

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Евробаскет-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Игрок сборной России Виталий Фридзон
7
Российские баскетболисты обыграли сербов, одержав вторую победу на чемпионате Европы
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп не исключил возможность применения военной силы в отношении КНДР
2
На западе Москвы из-за женщины произошел конфликт со стрельбой
3
Гидрометцентр объявил о завершении первой волны бабьего лета в Москве
4
В России провели первые публичные испытания летающего мотоцикла
5
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
6
Ученые подтвердили точность установки железнодорожной арки Крымского моста
7
Курс биткоина впервые превысил $5 тысяч
Темы дня
Новости партнеров
Реклама