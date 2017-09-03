Фастовский: игроки "Сибири" сыграли вальяжно с ЦСКА, дав сопернику забить три гола

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МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты "Сибири" в игре с ЦСКА действовали вальяжно, дав возможность сопернику забросить три шайбы подряд. Такое мнение ТАСС высказал генеральный менеджер новосибирского клуба Кирилл Фастовский.
"Сибирь" уступила на выезде ЦСКА со счетом 1:3, пропустив все голы в первом периоде.
"Мы были близки к тому, чтобы взять одно очко. Не получилось, поскольку вальяжно дали возможность сопернику отличиться, пропустили слишком много, - сказал Фастовский. - Пропустить три гола, потом попытаться отыграться - тяжеловато с такой мастеровитой командой, как ЦСКА. Поэтому надо было зацепиться, нам нужен был быстрый гол".
"Мы добавили во втором периоде, в котором выровняли игру. Могли забить, но не забили - не хватает нам немного мастерства", - добавил Фастовский.
Следующий матч "Сибирь" сыграет 5 сентября на выезде с "Витязем".