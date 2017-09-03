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Черчесов: Караваев не смог себя полностью проявить в сборной из-за трансферных слухов

Спорт
3 сентября, 20:50 UTC+3 ХИМКИ область/ 3, сентября. /ТАСС

Игрок не вышел на поле контрольного матча с московским "Динамо"

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Станислав Черчесов

Станислав Черчесов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Защитник пражской "Спарты" Вячеслав Караваев не смог себя полностью проявить в сборной России по футболу, так как был отвлечен на разговоры о возможном переходе в "Локомотив". Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер сборной Станислав Черчесов.

В воскресенье сборная России в товарищеском матче обыграла московское "Динамо" (3:0). Караваев, который был впервые вызван на сбор национальной команды, на поле не вышел.

"Работая в Новогорске, каждый день читал сводки с трансферного рынка. Футболисты, которые играли на Кубке конфедераций, если бы мы их вызвали, были бы здесь телами, но мозгами в другом месте. У нас был такой Караваев, ему не до конца удалось проявить себя. Это не говорит о том, что это хорошо или плохо, или, что мы ставим на ком-то крест, но все говорили о "Локомотиве", и футболист до 12 ночи 31 августа не мог сконцентрироваться на том, для чего он здесь", - рассказал Черчесов.

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