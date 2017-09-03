Футболист Тарасов сказал, что капитанская повязка добавила ему мотивации в игре с "Динамо"

ХИМКИ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов получил дополнительную мотивацию в товарищеском матче с футбольным клубом "Динамо" благодаря доверию главного тренера Станислава Черчесова, который назначил игрока капитаном команды. Об этом Тарасов рассказал журналистам.

В воскресенье сборная России разгромно обыграла со счетом 3:0 в контрольном матче московское "Динамо".

"За день до матча узнал, что буду капитаном. В этой команде я был одним из самых опытных поэтому тренер доверил мне капитанскую повязку, а для меня это стало дополнительной мотивацией. Огромное спасибо за доверие, надеюсь, что оправдал его сегодня, и в дальнейшем тоже не подведу", - сказал Тарасов.

"За такой маленький промежуток времени сложно было сыграться, но думаю, что первый тайм мы провели немного лучше, чем второй. В центре поля я и Миранчуки друг друга понимаем, но Кузяев тоже не выпадал, поэтому в первом тайме хорошо взаимодействовали всей командой. Это контрольный матч, здесь не так важно, с кем играть, мы довольны результатом", - отметил полузащитник.

Сборная России ведет подготовку к домашнему чемпионату мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.