Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист Тарасов сказал, что капитанская повязка добавила ему мотивации в игре с "Динамо"

Спорт
3 сентября, 20:51 UTC+3 ХИМКИ область/ 3, сентября. /ТАСС

В воскресенье сборная России разгромно обыграла со счетом 3:0 в контрольном матче московское "Динамо"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дмитрий Тарасов

Дмитрий Тарасов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов получил дополнительную мотивацию в товарищеском матче с футбольным клубом "Динамо" благодаря доверию главного тренера Станислава Черчесова, который назначил игрока капитаном команды. Об этом Тарасов рассказал журналистам.

Смотрите также

Черчесов: Караваев не смог себя полностью проявить в сборной из-за трансферных слухов

Мутко: все игроки сборной России и "Динамо" получили стимул прогрессировать к ЧМ-2018

Мутко: календарь матчей сборной России по футболу будет сформирован после 5 сентября

Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче

В воскресенье сборная России разгромно обыграла со счетом 3:0 в контрольном матче московское "Динамо".

"За день до матча узнал, что буду капитаном. В этой команде я был одним из самых опытных поэтому тренер доверил мне капитанскую повязку, а для меня это стало дополнительной мотивацией. Огромное спасибо за доверие, надеюсь, что оправдал его сегодня, и в дальнейшем тоже не подведу", - сказал Тарасов.

"За такой маленький промежуток времени сложно было сыграться, но думаю, что первый тайм мы провели немного лучше, чем второй. В центре поля я и Миранчуки друг друга понимаем, но Кузяев тоже не выпадал, поэтому в первом тайме хорошо взаимодействовали всей командой. Это контрольный матч, здесь не так важно, с кем играть, мы довольны результатом", - отметил полузащитник.

Сборная России ведет подготовку к домашнему чемпионату мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Игрок сборной России Виталий Фридзон
7
Российские баскетболисты обыграли сербов, одержав вторую победу на чемпионате Европы
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России провели первые публичные испытания летающего мотоцикла
2
Гидрометцентр объявил о завершении первой волны бабьего лета в Москве
3
Из Золушек в принцессы: сестры Аверины выиграли в Пезаро пять золотых медалей ЧМ
4
На западе Москвы из-за женщины произошел конфликт со стрельбой
5
Грузовик и семь легковушек столкнулись в Воронежской области
6
Меркель и Макрон в телефонном разговоре выступили за ужесточение санкций ЕС против КНДР
7
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама