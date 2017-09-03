Сборная Нидерландов обыграла команду Болгарии в матче отбора ЧМ-2018

ТАСС, 3 сентября. Сборная Нидерландов по футболу победила команду Болгарии в отборочном матче чемпионата мира 2018 года. Встреча группы A в Амстердаме завершилась со счетом 3:1.

Дублем в составе голландской команды отметился Дэви Проппер (7-я и 80-я минуты), еще один мяч на свой счет записал Арьен Роббен (67). У болгар отличился Ивелин Попов (69).

В другом матче группы А сборная Швеции на выезде разгромила команду Белоруссии (4:0). Турнирную таблицу с 16 очками возглавляет сборная Франции, следом расположились команды Швеции (16), Нидерландов (13), Болгарии (12), Белоруссии (5) и Люксембурга (4).

В группе B сборная Фарерских островов победила команду Андорры (1:0). Лидирует в турнирной таблице сборная Швейцарии, набравшая 21 очко. Следом идут команды Португалии (18 очков), Венгрии (10), Фарерских островов (8), Андорры (4) и Латвии (3).

В группе H сборная Эстонии на своем поле обыграла команду Кипра (1:0). В турнирной таблице лидирует сборная Бельгии, набравшая 19 очков. Следом идут команды Греции (13 очков), Боснии и Герцеговины (11), Кипра (10), Эстонии (8) и Гибралтара (0).

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.