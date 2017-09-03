Футболист Кузяев положительно оценил контрольный матч сборной России с "Динамо"

ХИМКИ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу получила хороший опыт в товарищеской встрече с московским "Динамо", новичкам удалось адаптироваться в национальной команде во время сборов. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сборной и санкт-петербургского "Зенита" Далер Кузяев.

В воскресенье сборная России со счетом 3:0 обыграла "Динамо", встреча прошла в Химках.

"Считаю, что получили хороший опыт, хоть и играли не со сборной, а с клубной командой "Динамо", - сказал Кузяев. - Главное, что мы наигрываем связи, ведь большинство ребят были вызваны впервые. Для меня это первая игра в составе сборной, поэтому мне не с кем сравнивать соперника, но считаю, что "Динамо" играло достойно, просто где-то мы были лучше".

"Мы [дебютанты] стараемся, адаптируемся, неплохо осваиваемся, моментами хорошо взаимодействовали, но пока что чего-то не хватает. Перед игрой делили так: Тарасов - опорник, а мы с Миранчуком на позиции инсайдов", - добавил футболист.

Сборная России ведет подготовку к домашнему чемпионату мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.