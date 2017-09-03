Тренер: сборная России по баскетболу уделила внимание тактике перед матчем с бельгийцами

СТАМБУЛ /Турция/, 3 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России провела легкую тренировку и работала над тактикой в преддверии третьего матча группового этапа чемпионата Европы по баскетболу против команды Бельгии. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Сергей Базаревич.

Матч сборной России против команды Бельгии состоится в понедельник.

"Надеюсь, что ребята отдохнули после двух тяжелых матчей (против команд Сербии и Турции). Сегодня мы провели легкую тренировку и поработали над тактикой, - сказал Базаревич. - Мы сделали хороший задел, поймали свою игру, очень не хочется все это упустить. Поэтому на встречу с командой Бельгии настраиваемся со всей серьезностью".

После двух туров сборная России возглавляет группу D, имея в активе две победы. У бельгийской сборной одна победа и одно поражение. Также в группе выступают команды Латвии, Сербии, Турции и Великобритании. В плей-офф выходят по четыре команды из каждой группы.

Матчи групповой стадии турнира проходят в четырех странах - Турции, Финляндии, Румынии и Израиле, все встречи плей-офф состоятся в Стамбуле.