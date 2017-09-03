Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Антон Миранчук: футболисты сборной России хорошо смотрелись в матче с "Динамо"

Спорт
3 сентября, 21:16 UTC+3 ХИМКИ область/ 3, сентября. /ТАСС

В воскресенье сборная России со счетом 3:0 в контрольном матче обыграла московское "Динамо"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Антон Миранчук (справа) в товарищеском матче по футболу между ФК "Динамо" и сборной России

Антон Миранчук (справа) в товарищеском матче по футболу между ФК "Динамо" и сборной России

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Футболисты сборной России неплохо смотрелись в контрольном матче против московского "Динамо", хотя многие впервые играли друг с другом. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сборной Антон Миранчук, забивший свой первый гол за национальную команду.

Смотрите также

Мутко: все игроки сборной России и "Динамо" получили стимул прогрессировать к ЧМ-2018

Футболист Тарасов сказал, что капитанская повязка добавила ему мотивации в игре с "Динамо"

Калитвинцев недоволен самоотдачей ряда футболистов "Динамо" в матче со сборной России

Черчесов: Караваев не смог себя полностью проявить в сборной из-за трансферных слухов

В воскресенье сборная России со счетом 3:0 в контрольном матче обыграла московское "Динамо".

"Очень приятно было забить первый гол в первом же матче. Что может быть лучше? Понятно, что многие первый раз друг друга видели, играли вместе, где-то в каких-то моментах было недопонимание, но в целом мы неплохо смотрелись, имели инициативу и моменты, и матч у нас получился. У "Динамо" хорошая команда, это соперник неплохого уровня, против которого приятно играть, чтобы повышать свои навыки", - сказал Миранчук.

"Хорошо, что кто-то замечает взаимопонимание с братом, мы играем вместе в "Локомотиве", поэтому есть, наверное, какая-то связь, за счет чего, возможно, нам удавалось лучше выходить в атаку. Дай бог дождаться вызова в следующий раз", - отметил полузащитник.

"Сказочные ощущения"

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев чувствует себя в последнее время как в сказке, потому что регулярно играет в стартовом составе санкт-петербургского "Зенита", а также впервые сыграл за сборную страны. "В сборной все было отлично, половину ребят я уже знал по другим командам, у нас дружный коллектив. Сейчас у меня все как в сказке, по-другому не сказать. Осталось только попасть на чемпионат мира и в Лигу чемпионов. С коленом уже все нормально, терпимо", - сказал Лунев.

"Буду в каждой игре стараться, чтобы попасть на чемпионат мира, а дальше время покажет. Самое главное, что сегодня выиграли, сыграв "на ноль", и думаю, что мы выполняли установку тренера. Все мысли были об этой игре, а к матчу "Зенита" с "Динамо" будем готовиться уже в команде", - отметил вратарь.

Сборная России ведет подготовку к домашнему чемпионату мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Игрок сборной России Виталий Фридзон
7
Российские баскетболисты обыграли сербов, одержав вторую победу на чемпионате Европы
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России провели первые публичные испытания летающего мотоцикла
2
Гидрометцентр объявил о завершении первой волны бабьего лета в Москве
3
Из Золушек в принцессы: сестры Аверины выиграли в Пезаро пять золотых медалей ЧМ
4
На западе Москвы из-за женщины произошел конфликт со стрельбой
5
Грузовик и семь легковушек столкнулись в Воронежской области
6
Меркель и Макрон в телефонном разговоре выступили за ужесточение санкций ЕС против КНДР
7
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама