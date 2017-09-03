Антон Миранчук: футболисты сборной России хорошо смотрелись в матче с "Динамо"

ХИМКИ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Футболисты сборной России неплохо смотрелись в контрольном матче против московского "Динамо", хотя многие впервые играли друг с другом. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сборной Антон Миранчук, забивший свой первый гол за национальную команду.

В воскресенье сборная России со счетом 3:0 в контрольном матче обыграла московское "Динамо".

"Очень приятно было забить первый гол в первом же матче. Что может быть лучше? Понятно, что многие первый раз друг друга видели, играли вместе, где-то в каких-то моментах было недопонимание, но в целом мы неплохо смотрелись, имели инициативу и моменты, и матч у нас получился. У "Динамо" хорошая команда, это соперник неплохого уровня, против которого приятно играть, чтобы повышать свои навыки", - сказал Миранчук.

"Хорошо, что кто-то замечает взаимопонимание с братом, мы играем вместе в "Локомотиве", поэтому есть, наверное, какая-то связь, за счет чего, возможно, нам удавалось лучше выходить в атаку. Дай бог дождаться вызова в следующий раз", - отметил полузащитник.

"Сказочные ощущения"

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев чувствует себя в последнее время как в сказке, потому что регулярно играет в стартовом составе санкт-петербургского "Зенита", а также впервые сыграл за сборную страны. "В сборной все было отлично, половину ребят я уже знал по другим командам, у нас дружный коллектив. Сейчас у меня все как в сказке, по-другому не сказать. Осталось только попасть на чемпионат мира и в Лигу чемпионов. С коленом уже все нормально, терпимо", - сказал Лунев.

"Буду в каждой игре стараться, чтобы попасть на чемпионат мира, а дальше время покажет. Самое главное, что сегодня выиграли, сыграв "на ноль", и думаю, что мы выполняли установку тренера. Все мысли были об этой игре, а к матчу "Зенита" с "Динамо" будем готовиться уже в команде", - отметил вратарь.

Сборная России ведет подготовку к домашнему чемпионату мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.