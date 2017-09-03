Калитвинцев недоволен самоотдачей ряда футболистов "Динамо" в матче со сборной России

ХИМКИ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Ряд футболистов московского "Динамо" не полностью отдаются работе во время тренировочного процесса и матчей. Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер команды Юрий Калитвинцев.

В воскресенье "Динамо" проиграло в товарищеском матче сборной России со счетом 0:3.

"Мы провели очень хорошую тренировку с повышенной ответственностью, матч рассматривали как подготовку к возобновлению чемпионата, игра-тест, причем не только в тактическом и физическом плане, но, прежде всего, психологическом. Психология играет сегодня большую роль, надо играть не против фамилий, это такие же ребята. И у наших игроков была возможность проявить себя и стать такими же кандидатами в сборную, но надо выходить и играть, а не отбывать номер", - заявил Калитвинцев.

"Мы получили много информации. Повторюсь, те, кто хочет играть в стартовом составе, должен вырывать это место, а не просто приходить на тренировки и игры подвигаться. Есть претензия к некоторым людям, есть что разобрать. Имена называть не буду, ребята сами поймут", - добавил он.

Специалист сообщил, что полузащитник Александр Ташаев не принял участия в матче из-за ротавирусной инфекции. "Посмотрим, будет ли он готов к матчу с "Зениту", но он переболел и завтра возвращается в общую группу", - добавил он.

Калитвинцев остался доволен игрой нападающего Павла Погребняка, который вышел на поле впервые в сезоне: "Он сыграл хорошо с учетом того, как давно у него не было практики - цеплялся за мячи, создавал напряжение, правда, группа поддержки не успевала".