Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Калитвинцев недоволен самоотдачей ряда футболистов "Динамо" в матче со сборной России

Спорт
3 сентября, 21:23 UTC+3 ХИМКИ область/ 3, сентября. /ТАСС

Также тренер рассказал, что остался доволен игрой нападающего Павла Погребняка, который вышел на поле впервые в сезоне

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Ряд футболистов московского "Динамо" не полностью отдаются работе во время тренировочного процесса и матчей. Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер команды Юрий Калитвинцев.

В воскресенье "Динамо" проиграло в товарищеском матче сборной России со счетом 0:3.

"Мы провели очень хорошую тренировку с повышенной ответственностью, матч рассматривали как подготовку к возобновлению чемпионата, игра-тест, причем не только в тактическом и физическом плане, но, прежде всего, психологическом. Психология играет сегодня большую роль, надо играть не против фамилий, это такие же ребята. И у наших игроков была возможность проявить себя и стать такими же кандидатами в сборную, но надо выходить и играть, а не отбывать номер", - заявил Калитвинцев.

"Мы получили много информации. Повторюсь, те, кто хочет играть в стартовом составе, должен вырывать это место, а не просто приходить на тренировки и игры подвигаться. Есть претензия к некоторым людям, есть что разобрать. Имена называть не буду, ребята сами поймут", - добавил он.

Специалист сообщил, что полузащитник Александр Ташаев не принял участия в матче из-за ротавирусной инфекции. "Посмотрим, будет ли он готов к матчу с "Зениту", но он переболел и завтра возвращается в общую группу", - добавил он.

Калитвинцев остался доволен игрой нападающего Павла Погребняка, который вышел на поле впервые в сезоне: "Он сыграл хорошо с учетом того, как давно у него не было практики - цеплялся за мячи, создавал напряжение, правда, группа поддержки не успевала".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Игрок сборной России Виталий Фридзон
7
Российские баскетболисты обыграли сербов, одержав вторую победу на чемпионате Европы
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России провели первые публичные испытания летающего мотоцикла
2
Гидрометцентр объявил о завершении первой волны бабьего лета в Москве
3
Из Золушек в принцессы: сестры Аверины выиграли в Пезаро пять золотых медалей ЧМ
4
На западе Москвы из-за женщины произошел конфликт со стрельбой
5
Грузовик и семь легковушек столкнулись в Воронежской области
6
Меркель и Макрон в телефонном разговоре выступили за ужесточение санкций ЕС против КНДР
7
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама