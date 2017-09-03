СМИ: "Гремио" незаконно продал футболиста Рошу в "Спартак"

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ТАСС, 3 сентября. Бразильский футбольный клуб "Гремио" незаконно оформил переход нападающего Педро Роши в московский "Спартак". Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, футбольный клуб "Атлетико Диадема" считает, что ему принадлежат 30% прав на футболиста, и собирается подать судебный иск против "Гремио".
Отмечается, что при переходе игрока в "Гремио" в 2014 году в его контракте был прописан пункт о том, что "Атлетико Диадема" должен будет получить 30% от последующей продажи футболиста.
"У нас очень хорошие отношения с "Гремио", у нас есть доказательства и документы, электронная переписка с президентом и вице-президентом. В 2016 году они предложили купить еще 10% прав на футболиста, но мы отказались. Я думаю, что это странная ситуация", - сказал президент "Атлетико Диадема" Джексон Карвальо.
Роша перешел в "Спартак" в летнее трансферное окно за €12 млн, подписав с российским клубом контракт на четыре года. В нынешнем сезоне 22-летний нападающий провел за "Гремио" 15 матчей в чемпионате Бразилии и забил три мяча, всего в его активе 72 матча и 11 голов.