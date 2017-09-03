Женская юношеская сборная России завоевала серебро Кубка Европы по баскетболу 3x3

ТАСС, 3 сентября. Женская сборная России по баскетболу 3x3 стала серебряным призером Кубка Европы среди игроков не старше 18 лет. Соревнования проходили в венгерском Дебрецене.

В финале россиянки проиграли сборной Венгрии со счетом 9:12. В составе сборной России выступали Александра Плющ, Елена Михайлова, Юлия Зарубина и Юлиана Самородова.

Третье место заняла сборная Нидерландов.

Мужская сборная России не принимала участия в турнире.

Кубок Европы по баскетболу среди игроков не старше 18 лет проходил в третий раз. Ранее в женском турнире победителями становились сборные Венгрии (2015) и Франции (2016). В июне Международный олимпийский комитет (МОК) включил баскетбол 3x3 в программу Олимпиады-2020 в Токио. Этим летом женская сборная России сначала выиграла Кубок мира по баскетболу 3x3, а затем - чемпионат Европы.