Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы

ТАСС, 4 сентября. Мужская сборная России по волейболу завоевала золото чемпионата Европы, который завершился в Польше. В финале команда под руководством Сергея Шляпникова победила сборную Германии со счетом 3-2.

Немецкие волейболисты впервые играли в финале европейского первенства. Бронзовым призером турнира стали сербы, выигравшие в матче за третье место у команды Бельгии. До финала российские волейболисты не проиграли ни одного сета. Не уступить ни в одной партии по итогам турнира удавалось лишь одной команде - сборной СССР в 1950 и 1951 годах.

Шляпников возглавил команду в феврале 2017 года, сменив на этом посту Владимира Алекно. Российская команда на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро заняла четвертое место, уступив в матче за бронзу сборной США.

Сборная России ранее становилась чемпионом Европы в 2013 году. Три раза россияне завоевывали серебряные медали (1999, 2005, 2007) и три раза бронзовые (1993, 2001, 2003). Рекордные 12 побед на чемпионатах Европы на счету волейболистов СССР.

Сборная России по волейболу является олимпийским чемпионом 2012 года. При этом чемпионат мира волейболисты национальной команды не выигрывали ни разу - лучший результат был показан в 2002 году, когда команда завоевала серебряные награды мирового первенства. Трижды сборная России становилась лучшей в Мировой лиге (2002, 2011, 2013). Сборная СССР по волейболу трижды становилась олимпийским чемпионом (1964, 1968 и 1980) и шесть раз завоевывала золото чемпионатов мира.

Следующий чемпионат Европы пройдет в 2019 году, турнир примут Франция, Бельгия, Нидерланды и Словения.