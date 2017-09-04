Шевченко: непростая победа на ЧЕ важна для становления сборной России по волейболу

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Победа в финале чемпионата Европы далась сборной России по волейболу очень непросто, она очень важна для становления команды. Об этом ТАСС заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

В ночь на понедельник российская команда под руководством Сергея Шляпникова победила сборную Германии со счетом 3-2 в финале европейского первенства. Шляпников возглавил национальную команду в феврале 2017 года, сменив Владимира Алекно.

"Наша сборная провела и выдержала тяжелую игру. У нас новая команда, которая одержала свою первую большую победу. Вытерпела непростой финальный матч и смогла победить - это очень важно", - сказал Шевченко.

Сборная России ранее становилась чемпионом Европы в 2013 году. Три раза россияне завоевывали серебряные медали (1999, 2005, 2007) и три раза - бронзовые (1993, 2001, 2003).