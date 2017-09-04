Шарапова заявила, что гордится своим выступлением на US Open

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ТАСС, 4 сентября. Россиянка Мария Шарапова показала свой максимум на US Open, и ей не в чем себя упрекнуть. Слова теннисистки приводит агентство Reuters (общий призовой фонд - $50,4 млн).
В ночь на понедельник Шарапова уступила в матче четвертого круга в трех сетах "посеянной" на турнире под 16-м номером Анастасии Севастовой из Латвии.
"Прошедшая неделя мне очень многое дала. Я благодарна за предоставленную возможность выступить здесь (Шарапова получила от организаторов специальное приглашение для участия в турнире, поскольку не проходила по рейтингу - прим. ТАСС). Я показала все, что могла, и горжусь этим", - подчеркнула россиянка.
Весной Шарапова возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. US Open стал для нее первым турниром серии Большого шлема после отстранения. По словам теннисистки, ей очень не хватало соревновательной борьбы и поддержки зрителей. И турнир в Нью-Йорке дал ей вновь почувствовать игру и публику.
"В моем выступлении здесь есть очень много позитивного, я сыграла четыре матча перед большим числом зрителей. Просто находиться в этой среде - то, чего мне не хватало", - отметила она.
Шарапова, побеждавшая на US Open в 2006 году, в настоящее время занимает 146-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, но после окончания последнего в сезоне турнира Большого шлема должна вернуться в топ-100.