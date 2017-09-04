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Аргентинский регбист умер после перенесенного силового приема

Спорт
4 сентября, 4:59 UTC+3 ТАСС

Гонсало Кастро получил сильный удар в грудь, после чего у него произошел сердечный приступ

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ТАСС, 4 сентября. Аргентинский регбист клуба "Беразетеги" Гонсало Кастро скончался от сердечного приступа, который произошел после того, как против него провели силовой прием. Об этом сообщает портал Clarin.com.

Инцидент произошел в матче третьего дивизиона чемпионата Аргентины между "Беразетеги" и "Флорестой". Соперник провел силовой прием, в результате которого 20-летний Кастро получил сильный удар в грудь. Регбисту стало плохо и он был заменен, врач стал оказывать ему первую помощь у кромки поля. Но через несколько минут у Кастро начались судороги, и его решили отправить в больницу.

Но скорая долго не ехала, и поэтому спортсмена отправили в госпиталь на обычном автомобиле. По дороге он скончался.

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