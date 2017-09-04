Тренер сборной Германии: команда потрясающе играла в финале ЧЕ по волейболу против россиян

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ТАСС, 4 сентября. Немецкие волейболисты великолепно действовали в финальном матче чемпионата Европы против сборной России, и их поражение (2-3) сродни победе. Такое мнение пресс-службе Европейской конфедерации волейбола (CEV) высказал главный тренер сборной Германии Андреа Джани.
Немецкая команда стала единственной на турнире, сумевшей взять у россиян две партии - все предыдущие матчи подопечные Сергея Шляпникова выиграли с сухим счетом. Судьбу золота решил тай-брейк, в концовке которого россияне вырвали победу.
"Мы провели невероятный матч, для нас это победа, но мы проиграли два очка. Это волейбол! У нас отличная команда. На этом турнире Россия выиграла все свои предыдущие матчи со счетом 3-0, но сегодня она это сделать не смогла", - подчеркнул Джани.
"Я могу с удовольствием сказать, что люблю своих игроков, потому что они ни разу не потеряли концентрации, играли очень мощно и энергично. Вчера мы провели пять партий (победив также на тай-брейке в полуфинале сербов - прим. ТАСС). У нас почти не было времени на отдых перед финалом, но сегодня моя команда все время прыгала, бегала и была невероятно заряжена на борьбу", - добавил он.
Сборная Германии впервые в истории играла в финале континентального первенства.
Чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд проходил в Польше с 24 августа по 3 сентября.