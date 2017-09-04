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Матч чемпионата Коста-Рики по футболу был прерван из-за угрозы взрыва на стадионе

Спорт
4 сентября, 7:54 UTC+3 ТАСС

Со стадиона клуба "Саприсса" было эвакуировано около 13 тысяч зрителей

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ТАСС, 4 сентября. Встреча чемпионата Коста-Рики по футболу между командами "Саприсса" и "Греция" был остановлен на 81-й минуте из-за поступившего звонка о заложенной на стадионе бомбе. Об этом сообщает сайт телекомпании Oglobo.

На матче, проходившем в воскресенье на домашнем стадионе "Саприссы" в Сан-Хосе, присутствовало порядка 13 тысяч человек. На момент остановки встречи хозяева вели со счетом 6:1. Из-за угрозы взрыва зрители и футболисты были эвакуированы, около 80 полицейских и саперы обследовали стадион, тревога оказалась ложной. В Коста-Рике впервые эвакуировали стадион из-за угрозы взрыва.

Матч будет доигран в понедельник. Инцидент произошел за несколько дней до отборочной встречи чемпионата мира 2018 года, в котором сборная Коста-Рики примет дома команду Мексики.

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