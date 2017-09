Роша считает переход в "Спартак" лучшим вариантом продолжения карьеры

Gremistas e amigos, venho comunicar oficialmente que hoje embarco para a Rússia e a partir de agora sou jogador do Spartak de Moscou. Antes de mais nada, quero agradecer a Deus por todas as bençãos em minha vida. Agradecer imensamente tudo que o Grêmio me proporcionou desde quando cheguei em 2014. De todos os técnicos,jogadores e Diretores guardo uma recordação e mensagens positivas. Foram milhares de ensinamentos que me tornaram essa pessoa de hoje. No começo, errei e acertei, recebi críticas, muitas críticas duras, mas sempre confiei no meu potencial e com calma e confiança me mantive sempre firme em meu objetivo. O tempo passou e as coisas foram acontecendo. Conquistamos a Copa do Brasil e a cada dia continuei provando com humildade que eu merecia vestir a camisa mais bonita do Brasil que honrei desde do primeiro dia. As escolhas serão sempre difíceis, mas junto com minha família acredito ser a melhor no momento. Vivi grandes momentos nesses quase 3 anos de profissional no Grêmio, e levarei guardado comigo cada treino, jogo, viagem, concentração e a famosa "resenha" com meus companheiros. Tenho todos vocês, torcedores, dirigentes, comissão técnica e jogadores no meu coração. Peço a todos que continuem torcendo por mim, que mandarei minha torcida da onde estiver. Obrigado, obrigado e obrigado por tudo. Que Deus nos proteja Grande abraço, Pedro Rocha. #PR32 ⚽️

