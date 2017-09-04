Глава Международной ассоциации бокса Чинг-Куо Ву заявил о поддержке со стороны МОК

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву заявил о поддержке со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом он сообщил ТАСС.
Ранее появилась информация, что президент МОК Томас Бах не посетил чемпионат мира по боксу в немецком Гамбурге из-за конфликта внутри AIBA. Ву является членом исполкома Международного олимпийского комитета.
"Мы [с Томасом Бахом] постоянно летаем вместе, - сказал Ву. - Не понимаю, почему некоторые люди говорят, будто бы именно МОК хотел изменений в AIBA и уже не поддерживает меня. Я нахожусь на очень высокой позиции в МОК, так почему же люди думают, что у меня нет там поддержки?"
В конце июля в Москве прошло заседание исполкома AIBA, в ходе которого 13 членов исполнительного комитета выразили вотум недоверия главе организации. В начале августа суд в Швейцарии отказался рассматривать в ускоренном порядке вопрос отстранения Ву до проведения внеочередного конгресса. Заседание суда пройдет в середине сентября.