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Футбольный матч Киргизия - Мьянма отменен из-за угрозы террористической атаки

Спорт
4 сентября, 10:25 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай

Такое решение было принято на уровне правительства республики

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БИШКЕК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Матч отборочного раунда на Кубок Азии 2019 года между сборными Киргизии и Мьянмы, запланированный на 5 сентября в Бишкеке, отменен из-за угрозы террористической атаки. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Федерации футбола Киргизии Наталья Угрюмова.

По ее словам, такое решение было принято на уровне правительства республики "в целях безопасности" и в связи с "возможной террористической атакой" во время проведения встречи. "Федерация футбола Киргизии уже уведомила о решении отменить матч соответствующие футбольные инстанции", - сказала она.

Как заверила Угрюмова, пока никакой реакции со стороны международных футбольных ассоциаций не последовало. "Мы даже не можем предположить, какой она будет", - указала она. По ее словам, Киргизия предложила провести встречу в другом месте и в другое время.

"Футболисты Мьянмы прибыли в нашу республику несколько дней назад и уже провели здесь несколько тренировок", - пояснила пресс-секретарь. При принятии решения о переносе сроков и места проведения встречи киргизская сторона консультировалась с тренерским штабом и руководством Федерации футбола Мьянмы. 

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