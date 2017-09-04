Футбольный матч Киргизия - Мьянма отменен из-за угрозы террористической атаки

Сборные России и Казахстана по футболу в ноябре могут провести товарищеский матчСпорт 4 сентября, 10:19
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на МальтеМеждународная панорама 4 сентября, 10:15
На стройке Крымского моста завершилась вахта студенческих отрядовВ стране 4 сентября, 10:09
Шарапова считает позитивом, что на US Open она обошлась без травмСпорт 4 сентября, 10:08
Концерт Марины Влади в пострадавшем от пожара кинотеатре "Космос" Екатеринбурга состоитсяНовости Урала 4 сентября, 10:01
Тарпищев считает, что Шарапова выступила на US Open выше всяких похвалСпорт 4 сентября, 9:52
Новосибирские власти объявили конкурс на строительство семи поликлиник за 6,1 млрд рублейСибирь 4 сентября, 9:52
Марло выкупил полосу в газете, чтобы попрощаться с клубом НХЛ "Сан-Хосе"Спорт 4 сентября, 9:51
Минобороны заключило контракт на опытную партию из десяти новейших гаубиц "Коалиция-СВ"Армия и ОПК 4 сентября, 9:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БИШКЕК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Матч отборочного раунда на Кубок Азии 2019 года между сборными Киргизии и Мьянмы, запланированный на 5 сентября в Бишкеке, отменен из-за угрозы террористической атаки. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Федерации футбола Киргизии Наталья Угрюмова.
По ее словам, такое решение было принято на уровне правительства республики "в целях безопасности" и в связи с "возможной террористической атакой" во время проведения встречи. "Федерация футбола Киргизии уже уведомила о решении отменить матч соответствующие футбольные инстанции", - сказала она.
Как заверила Угрюмова, пока никакой реакции со стороны международных футбольных ассоциаций не последовало. "Мы даже не можем предположить, какой она будет", - указала она. По ее словам, Киргизия предложила провести встречу в другом месте и в другое время.
"Футболисты Мьянмы прибыли в нашу республику несколько дней назад и уже провели здесь несколько тренировок", - пояснила пресс-секретарь. При принятии решения о переносе сроков и места проведения встречи киргизская сторона консультировалась с тренерским штабом и руководством Федерации футбола Мьянмы.