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Марло выкупил полосу в газете, чтобы попрощаться с клубом НХЛ "Сан-Хосе"Спорт 4 сентября, 9:51
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ТАСС, 4 сентября. Канадский форвард Патрик Марло выкупил полосу в газетах Mercury News и East Bay Times, чтобы попрощаться и поблагодарить болельщиков и клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе", в составе которых он провел 20 лет. Об этом сообщает издание Mercury News.
В июле 2017 года 37-летний Марло подписал трехлетний контракт с "Торонто".
"С июня 1997 года Сан-Хосе был моим домом, где моя мечта стать игроком НХЛ стала реальностью. В последние 20 лет я был настолько удачлив, что имел возможность играть в этом городе, завести друзей на всю жизнь, работать с лучшим тренерским штабом, встретить свою жену и построить с ней семью, играть перед такими невероятными и увлеченными болельщиками. Сан-Хосе всегда будет моим домом, где выросли мои дети, а "Сан-Хосе" всегда будет занимать особое место в моем сердце", - написал Марло.
В июле после подписания контракта между Марло и "Торонто" "Сан-Хосе" выкупил полосу в Mercury News и поблагодарил хоккеиста за годы, проведенные в команде.
Марло был выбран "Сан-Хосе" на драфте НХЛ 1997 года под общим вторым номером и играл за этот клуб на протяжении всей карьеры. За эти годы он стал лучшим в истории команды по количеству набранных очков (1082), победных шайб (98), голам в большинстве (160) и количеству сыгранных матчей (1493).