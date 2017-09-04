Тарпищев считает, что Шарапова выступила на US Open выше всяких похвал

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МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Выступление российской теннисистки Марии Шараповой на US Open можно признать успешным, поражение в 1/8 финала произошло из-за нехватки соревновательной практики. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
В ночь на понедельник Шарапова в 1/8 финала турнира уступила представительнице Латвии Анастасии Севастовой - 7:5, 4:6, 2:6 и не смогла выйти в четвертьфинал соревнований.
"Для длинного турнира в плане адаптации нервной системы Шарапова пока не готова. В первом сете все складывалось нормально, она подавала первую подачу под 70 процентов, а потом этот показатель упал до 54. Севастова использовала свои козыри, показала достаточное разнообразие, хотя если бы Маша играла чуть почище, то проблем не было бы", - заявил Тарпищев.
"Марию нужно похвалить за то, что она прошла три круга, ей просто нужно наиграться на таких соревнованиях. Обвинять Шарапову в чем-то сложно, те вещи, которые с ней происходят, это объективно нормально. Для себя она сыграла выше всяких похвал, а то, что не получилось, связано с нехваткой соревновательной практики", - добавил он.
Весной Шарапова возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. US Open стал для нее первым турниром серии Большого шлема после отстранения. Ранее она из-за травмы пропустила Уимблдонский турнир, на Roland Garros россиянка не смогла отобраться из-за нехватки рейтинговых очков и не получила wild card (специальное разрешение).
Шарапова - победительница US Open 2006 года. Также она выигрывала Australian Open (2008), Roland Garros (2012, 2014) и Уимблдон (2004).