Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тарпищев считает, что Шарапова выступила на US Open выше всяких похвал

Спорт
4 сентября, 9:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Шарапова на первом после дисквалификации турнире Большого шлема дошла до 1/8 финала

Поделиться
Материал из 1 страницы
Шамиль Тарпищев

Шамиль Тарпищев

© Вадим Скрябин/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Выступление российской теннисистки Марии Шараповой на US Open можно признать успешным, поражение в 1/8 финала произошло из-за нехватки соревновательной практики. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В ночь на понедельник Шарапова в 1/8 финала турнира уступила представительнице Латвии Анастасии Севастовой - 7:5, 4:6, 2:6 и не смогла выйти в четвертьфинал соревнований.

Смотрите также
Российская теннисистка Мария Шарапова

Шарапова заявила, что гордится своим выступлением на US Open

"Для длинного турнира в плане адаптации нервной системы Шарапова пока не готова. В первом сете все складывалось нормально, она подавала первую подачу под 70 процентов, а потом этот показатель упал до 54. Севастова использовала свои козыри, показала достаточное разнообразие, хотя если бы Маша играла чуть почище, то проблем не было бы", - заявил Тарпищев.

"Марию нужно похвалить за то, что она прошла три круга, ей просто нужно наиграться на таких соревнованиях. Обвинять Шарапову в чем-то сложно, те вещи, которые с ней происходят, это объективно нормально. Для себя она сыграла выше всяких похвал, а то, что не получилось, связано с нехваткой соревновательной практики", - добавил он.

Весной Шарапова возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. US Open стал для нее первым турниром серии Большого шлема после отстранения. Ранее она из-за травмы пропустила Уимблдонский турнир, на Roland Garros россиянка не смогла отобраться из-за нехватки рейтинговых очков и не получила wild card (специальное разрешение).

Шарапова - победительница US Open 2006 года. Также она выигрывала Australian Open (2008), Roland Garros (2012, 2014) и Уимблдон (2004).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Шарапова, Мария Юрьевна
Темы
US Open
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Игрок сборной России Виталий Фридзон
7
Российские баскетболисты обыграли сербов, одержав вторую победу на чемпионате Европы
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в Мьянме боевики сжигают монастыри и разрушают статуи Будды
2
Глава ВФВ назвал важной победу сборной России на ЧЕ по волейболу
3
Задержан мужчина, протаранивший на автомобиле кинотеатр "Космос" в Екатеринбурге
4
Немецкий актер: Порошенко предлагал Серебренникову снять пропагандистский фильм
5
Роша считает переход в "Спартак" лучшим вариантом продолжения карьеры
6
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом и легковой машиной в центре Москвы
7
Губернатор Калифорнии объявил режим ЧС в округе Лос-Анджелес из-за природного пожара
Темы дня
Новости партнеров
Реклама