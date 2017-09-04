Шарапова считает позитивом, что на US Open она обошлась без травм

ТАСС, 4 сентября. Россиянка Мария Шарапова считает избежание травм на Открытом чемпионате США по теннису большим позитивным моментом для себя. Ее слова приводит пресс-служба турнира.

В ночь на 4 сентября Шарапова проиграла в матче четвертого круга представительнице Латвии Анастасии Севастовой. Весной россиянка вернулась в спорт после 15-месячной дисквалификации. После возобновления выступлений летом Шарапова дважды получала травмы.

"Очень хорошо, что я точно знаю, что завтра не буду лежать в аппарате МРТ, - сказала Шарапова. - Я думаю, что это довольно большой позитив. Летом я несколько раз в нем (аппарате) оказывалась".

Также 30-летняя россиянка рассказала, что в 20 лет не думала о том, что сможет играть на высоком уровне столь долго. "Когда мне было 20 лет, я не думала, что мое тело будет способно конкурировать на таком уровне в таком возрасте, - продолжила Шарапова. - Я получила совершенно другое представление о том, что может делать тело в возрасте 30 лет или старше. Я могу привести много примеров чемпионов, которые все еще играют и делают это невероятно хорошо, и это вдохновляет".

Шарапова благодаря выходу в четвертый круг на следующей неделе должна вернуться в первую сотню рейтинга Женской теннисной ассоциации, сейчас спортсменка занимает 146-е место.