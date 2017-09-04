Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шарапова считает позитивом, что на US Open она обошлась без травм

Спорт
4 сентября, 10:08 UTC+3 ТАСС

На US Open Шарапова дошла до четвертого круга, где уступила представительнице Латвии Анастасии Севастовой

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA-EFE/JUSTIN LANE

ТАСС, 4 сентября. Россиянка Мария Шарапова считает избежание травм на Открытом чемпионате США по теннису большим позитивным моментом для себя. Ее слова приводит пресс-служба турнира.

В ночь на 4 сентября Шарапова проиграла в матче четвертого круга представительнице Латвии Анастасии Севастовой. Весной россиянка вернулась в спорт после 15-месячной дисквалификации. После возобновления выступлений летом Шарапова дважды получала травмы.

"Очень хорошо, что я точно знаю, что завтра не буду лежать в аппарате МРТ, - сказала Шарапова. - Я думаю, что это довольно большой позитив. Летом я несколько раз в нем (аппарате) оказывалась".

Также 30-летняя россиянка рассказала, что в 20 лет не думала о том, что сможет играть на высоком уровне столь долго. "Когда мне было 20 лет, я не думала, что мое тело будет способно конкурировать на таком уровне в таком возрасте, - продолжила Шарапова. - Я получила совершенно другое представление о том, что может делать тело в возрасте 30 лет или старше. Я могу привести много примеров чемпионов, которые все еще играют и делают это невероятно хорошо, и это вдохновляет".

Шарапова благодаря выходу в четвертый круг на следующей неделе должна вернуться в первую сотню рейтинга Женской теннисной ассоциации, сейчас спортсменка занимает 146-е место.

Смотрите также

Тарпищев считает, что Шарапова выступила на US Open выше всяких похвал

Шарапова заявила, что гордится своим выступлением на US Open

Шарапова не смогла выйти в четвертьфинал US Open

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Шарапова, Мария Юрьевна
Темы
US Open
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Игрок сборной России Виталий Фридзон
7
Российские баскетболисты обыграли сербов, одержав вторую победу на чемпионате Европы
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в Мьянме боевики сжигают монастыри и разрушают статуи Будды
2
Глава ВФВ назвал важной победу сборной России на ЧЕ по волейболу
3
Задержан мужчина, протаранивший на автомобиле кинотеатр "Космос" в Екатеринбурге
4
Немецкий актер: Порошенко предлагал Серебренникову снять пропагандистский фильм
5
Роша считает переход в "Спартак" лучшим вариантом продолжения карьеры
6
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом и легковой машиной в центре Москвы
7
Губернатор Калифорнии объявил режим ЧС в округе Лос-Анджелес из-за природного пожара
Темы дня
Новости партнеров
Реклама