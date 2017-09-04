Сборные России и Казахстана по футболу в ноябре могут провести товарищеский матч

Сборные России и Казахстана по футболу в ноябре могут провести товарищеский матчСпорт 4 сентября, 10:19
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ТАСС, 4 сентября. Главный тренер сборной Казахстана по футболу Александр Бородюк сообщил, что предложил наставнику российской команды Станиславу Черчесову провести в ноябре товарищеский матч. Слова Бородюка приводит портал Vesti.kz.
"Разговаривал с Черчесовым, предложил ему провести товарищеский матч в ноябре, - сказал Бородюк. - Но не знаю, как все сложится. В целом, многие сборные заинтересованы в контрольных играх с командами, не попавшими на чемпионат мира, поэтому после завершения отборочного цикла будут поступать от них какие-то предложения. В этом направлении федерация работает".