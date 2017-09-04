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Эксперт: сборная России по волейболу выиграла ЧЕ за счет правильной организации игры

Спорт
4 сентября, 10:59 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Сборная России под руководством Сергея Шляпникова победила команду Германии со счетом 3-2 в финале европейского первенства

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Геннадий Шипулин

Геннадий Шипулин

© Роман Кручинин/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские волейболисты выиграли чемпионат Европы за счет правильной организации своей игры. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Всероссийской федерации волейбола, директор и главный тренер "Белогорья", бывший главный тренер сборной России Геннадий Шипулин.

Сборная России под руководством Сергея Шляпникова победила команду Германии со счетом 3-2 в финале европейского первенства. Шляпников возглавил национальную команду в феврале 2017 года, сменив Владимира Алекно.

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"Я был уверен, что мы должны выиграть чемпионат Европы, потому что мы были близки к этому как никогда. Правильно говорил Сергей Константинович [Шляпников], что нужно было просто набраться терпения и не лезть за сиюминутными результатами, а поставить главную цель - чемпионат Европы, что и получилось, - сказал Шипулин. - Была правильная организация, чего порой не хватает, плюс ребята были подготовлены технически: они взрослеют, мужают, показали достойную игру на протяжении всего турнира".

Одним из вошедших в символическую сборную турнира стал доигровщик Дмитрий Волков.

"Это игрок, на которого практически уже можно положиться. Время его становления прошло - он и его сверстники в сборной уже должны брать на себя ответственность за команду и страну, должны стать основными игроками надолго. В сборной был замечательный сплав молодежи и опытных мастеров, и это правильно, поскольку молодежь приходит на смену опытным ребятам, команда будет дополняться и работать. Мне очень нравится то, что наши национальные сборные в этом сезоне сыграли фактически на всех уровнях, начиная от Универсиады и заканчивая чемпионатами мира до 23 лет", - отметил Шипулин.

Россияне стали двукратными чемпионами Европы. Ранее они выигрывали этот турнир в 2013 году, а также три раза завоевывали серебряные медали (1999, 2005, 2007) и три раза бронзовые (1993, 2001, 2003).

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