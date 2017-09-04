Тренер: сборная Бельгии должна гордиться тем, что первой в Европе вышла на ЧМ-2018

ТАСС, 4 сентября. Сборная Бельгии по футболу должна гордиться тем, что стала первой среди европейских команд, которая квалифицировалась на чемпионат мира 2018 года в России. Такое мнение высказал главный тренер команды Роберто Мартинес, слова которого приводит Reuters.

В воскресенье бельгийцы в гостях одержали победу над греками в матче отбора на чемпионат мира. Встреча группы H завершилась со счетом 2:1. Этот успех обеспечил бельгийцам первое место в группе и выход в финальную часть чемпионата мира.

"Мы должны гордиться тем, что первыми из европейских команд квалифицировались на чемпионат мира, теперь мы должны много работать, чтобы стать еще лучше, - отметил Мартинес. - Очевидно, что мы не играли хорошо, мы были сами не свои, но нам была нужна победа, это было похоже на финальный матч. В первом тайме мы показали худшую игру за весь отборочный турнир, но затем проявили характер и победили. Я очень горд тем, как сражались бельгийские футболисты, они играли как настоящая команда".

Ранее на турнир квалифицировались сборные России (как страна - организатор турнира), Бразилии, Ирана, Японии, Мексики.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.