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Путин отметил роль "Президентских состязаний" в поддержке принципов олимпизма

Спорт
4 сентября, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Глава государства выразил уверенность, что состязания запомнятся участникам яркими стартами, интересными встречами и знакомствами, познавательной программой

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийских соревнований школьников "Президентские состязания". Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

"Эти соревнования давно уже стали ярким, значимым событием в мире детско-юношеского спорта и настоящим праздником для их участников. Отрадно, что с каждым годом они объединяют все больше школьников из разных регионов страны, приобщают их к здоровому образу жизни, формируют активную общественную позицию, воспитывают ответственное отношение к делу, стремление к повышению образовательного, культурного уровня, то есть поддерживают основные принципы Олимпизма, содействуют гармоничному развитию личности", - отмечается в приветствии.

Глава государства выразил уверенность, что состязания запомнятся участникам яркими стартами, интересными встречами и знакомствами, познавательной программой. Путин пожелал юным спортсменам уверенности в своих силах, удачи и всего самого доброго.

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