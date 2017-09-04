Путин отметил роль "Президентских состязаний" в поддержке принципов олимпизма

В Москве этой осенью высадят 12 млн тюльпановМосква 4 сентября, 11:53
Самая большая в мире подлодка "Дмитрий Донской" вернулась из трехмесячного походаАрмия и ОПК 4 сентября, 11:53
"Локомотив" сыграет против словенского "Анкарана" 5 сентября на сборе в АвстрииСпорт 4 сентября, 11:51
Спиридонов: обновленная сборная РФ по волейболу заслуженно стала лучшей командой ЕвропыСпорт 4 сентября, 11:38
Адвокат Серебренникова заявил, что режиссер не писал никакого письма Ларсу АйдингеруПроисшествия 4 сентября, 11:37
Сечин заявил, что не получал повестки в суд по делу УлюкаеваПроисшествия 4 сентября, 11:36
Мужчина, протаранивший на машине фасад кинотеатра на Урале, состоит на учете психиатраНовости Урала 4 сентября, 11:26
Губернатор ХМАО представила инвестпортфель региона в $5 млрд на форуме БРИКСЭкономика и бизнес 4 сентября, 11:09
Тренер: сборная Бельгии должна гордиться тем, что первой в Европе вышла на ЧМ-2018Спорт 4 сентября, 11:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийских соревнований школьников "Президентские состязания". Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
"Эти соревнования давно уже стали ярким, значимым событием в мире детско-юношеского спорта и настоящим праздником для их участников. Отрадно, что с каждым годом они объединяют все больше школьников из разных регионов страны, приобщают их к здоровому образу жизни, формируют активную общественную позицию, воспитывают ответственное отношение к делу, стремление к повышению образовательного, культурного уровня, то есть поддерживают основные принципы Олимпизма, содействуют гармоничному развитию личности", - отмечается в приветствии.
Глава государства выразил уверенность, что состязания запомнятся участникам яркими стартами, интересными встречами и знакомствами, познавательной программой. Путин пожелал юным спортсменам уверенности в своих силах, удачи и всего самого доброго.