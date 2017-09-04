Спиридонов: обновленная сборная РФ по волейболу заслуженно стала лучшей командой Европы

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МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Обновленная сборная России хорошо сыграла на чемпионате Европы по волейболу и заслуженно стала лучшей командой континента. Такое мнение ТАСС высказал чемпион Европы 2013 года Алексей Спиридонов.
Россияне в финальном матче европейского первенства победили команду Германии со счетом 3-2.
"Раз выиграли чемпионат Европы, значит хорошо сыграли, - сказал Спиридонов. - Это уже второй раз в истории, когда мы стали чемпионами Европы и доказали право быть лучшей командой континента. Команда у нас нормальная, ну а кто будет выигрывать, если не молодые? Старики что ли?"
Спиридонов сообщил, что не смог принять участие в чемпионате Европы в связи с рождением ребенка.
"Я разговаривал [с главным тренером команды Сергеем Шляпниковым] и отказался от сборной сам, - сказал спортсмен. - Он хотел меня видеть в команде, но у меня была беременна супруга, ей нужно было помогать. Поздравляю Сергея Константиновича с такой большой победой. А что касается меня, то они и без меня все выиграли, зачем разлагать коллектив?".