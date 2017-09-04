Орлов: "Вашингтон" имеет все необходимое для победы в Кубке Стэнли

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ТАСС, 4 сентября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" имеет все необходимое для победы в Кубке Стэнли. Такое мнение высказал российский защитник команды Дмитрий Орлов, которого цитирует русскоязычная версия сайта лиги.
В прошедшем сезоне "Вашингтон" одержал победу в регулярном чемпионате НХЛ. Во втором раунде плей-офф "Вашингтон" в семи матчах проиграл "Питтсбургу". Команда не выходила в финал Кубка Стэнли с 1998 года.
"Надо двигаться вперед и не жить прошлым, ведь каким бы горьким ни было поражение, это спорт, где всегда будут взлеты и падения. У нас есть для победы все необходимое. Главное - верить в партнеров, не ругаться, не обвинять друг друга. Мы проиграли вместе - и игроки, и тренеры, и сейчас у нас нет другого выбора, кроме как подниматься с колен и двигаться вперед", - заявил Орлов.
Также 26-летний защитник прокомментировал игру капитана "Вашингтона" российского форварда Александра Овечкина. "Я бы не сказал, что в прошлом сезоне он сделал шаг назад, у него не все получалось, но в каждой игре он выкладывается, ведет нас вперед и заводит партнеров в сложных ситуациях. Саша - великий игрок и наш лидер, он всегда это доказывает. В лиге он уже много лет, он голоден до побед, и это сделает нас только сильнее", - добавил Орлов.
В июне 2017 года Орлов подписал с "Вашингтоном" шестилетний контракт на сумму 30,6 млн долларов. В составе "Вашингтона" Орлов дважды становился победителем регулярного чемпионата НХЛ (2016, 2017). Защитник является чемпионом мира среди молодежных команд (2011), чемпионом мира (2014) и двукратным бронзовым призером этого турнира (2016, 2017).