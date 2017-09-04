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"Локомотив" сыграет против словенского "Анкарана" 5 сентября на сборе в Австрии

Спорт
4 сентября, 11:51 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Учебно-тренировочный сбор "Локомотива" проходит в австрийском Бад Кляйнкирххайме

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин и Антон Миранчук

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин и Антон Миранчук

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский футбольный клуб "Локомотив" во вторник проведет на сборе товарищеский матч со словенским "Анкараном". Об этом ТАСС сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Учебно-тренировочный сбор "Локомотива" проходит в австрийском Бад Кляйнкирххайме и завершится 6 сентября. В четверг железнодорожники соберутся в Москве.

"Завтра проведем матч с командой из высшей лиги чемпионата Словении "Анкаран", - сказал Семин.

После восьми туров чемпионата России "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

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