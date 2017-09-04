Екатерина Гамова представила биографическую книгу

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Презентация биографической книги бывшей волейболистки сборной России Екатерины Гамовой состоялась в Москве, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Книга под названием "Game over" вышла в издательстве "Экспо" тиражом четыре тысячи экземпляров.

"Это книга обо мне, различных ситуациях в моей жизни, о победах, также там есть место и драматическим ситуациям. Она для всех, каждый там найдет что-то интересное про меня, мою жизнь и карьеру, - рассказала Гамова. - Было очень много фотографий на обложку, очень долго выбирали и остановились на фотографии с довольно печальной для нашей сборной Олимпиады-2012 (российские волейболистки уступили сборной Бразилии в четвертьфинале со счетом 2-3 - прим. ТАСС). Надеюсь, что у нашей команды будет еще много побед, в том числе и на Играх".

"Это для меня большая ответственность, я никогда не планировала писать книгу, издательство вышло на меня и фактически уговорило. Написание книги давалось тяжело, некоторые моменты не хотелось доставать из памяти, но думаю, у нас все получилось. Какую-то победу не хочу выделять, я помню их все, они мне все дороги, также помню и поражения. Я не имею писательского опыта, но первую главу про маму написала сама, от души", - добавила Гамова.

По словам волейболистки, название книги выбиралось очень долго. "Мучались с названием, много думали, много вариантов отмели. Я подключала даже издательство, они предлагали "Легенда №11", но я этот вариант отмела сразу. Название удачное, я считаю, это мое прозвище на международной арене", - рассказала Гамова.

"Перевод книги на английский пока не планируется, но многие фанаты пишут, что хотели бы почитать. Также можно перевести на турецкий (Гамова провела один сезон в турецком "Фенербахче")", - добавила она.

"Я нисколько не скучаю по волейболу"

Гамова завершила карьеру весной 2016 года. "В моей жизни стало меньше спорта, но я нисколько не скучаю по волейболу, иногда муж предлагает с ним поиграть, но я не держала мяч в руках уже больше года. Был опыт комментирования, но я не буду продолжать в этом направлении, жизнь такая прекрасная и безграничная, у меня сейчас много свободного времени, поэтому я найду хорошее для себя занятие. В 2016 году я встала на горные лыжи, что нельзя мне было делать во время карьеры", - отметила она.

"Я сейчас смело заберу свои слова обратно о том, что готова обменять все свои победы на олимпийское золото", - добавила бывшая волейболистка.

"В Токио меня увидеть шансов нет, ни в качестве спортсменки, ни в качестве тренера тоже, если только в качестве болельщика. Мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь, Не хочу возвращаться туда, откуда только ушла", - заключила Гамова.

Гамова выступала за российские клубы "Метар", "Уралтрансбанк", "Уралочка", подмосковное "Динамо", московское "Динамо", турецкий "Фенербахче" и казанское "Динамо". За свою карьеру она 11 раз побеждала в чемпионатах страны. Является четырехкратной обладательницей Кубка России. В составе "Фенербахче" стала чемпионкой Турции, обладательницей Кубка и Суперкубка страны.

В составе казанского "Динамо" Гамова пять раз становилась чемпионкой России, победительницей Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. В составе сборной России становилась двукратной чемпионкой мира и Европы, двукратным серебряным призером Олимпийских игр.