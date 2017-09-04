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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Федерация бокса России поощрит медалистов чемпионата мира в немецком Гамбурге Евгения Тищенко и Тамира Галанова. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.
Тищенко завоевал серебряную медаль турнира, уступив в финальном поединке весовой категории до 91 кг кубинцу Эрисланди Савону. Галанов в полуфинале категории до 52 кг проиграл еще одному представителю Кубы Йосвани Вейтие.
"Да, мы поощрим медалистов. Хотя, конечно, это будет не автомобиль. Его мы обещали только за золотую медаль", - сказал Кремлев.
В преддверии чемпионата мира в Гамбурге Федерация бокса России объявила о том, что обладатели золотых медалей в составе национальной команды будут награждены автомобилями премиум-класса.
Мировое первенство завершилось 2 сентября. Сборная России впервые с 1999 года не смогла завоевать ни одной золотой медали на турнире.