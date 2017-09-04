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Украинская федерация попросила IIHF поддержать санкции к участникам договорного матча ЧМ

Спорт
4 сентября, 12:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Федерация хоккея Украины также передала все данные по этому делу полиции, которая должна вынести уголовное наказание

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МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея Украины (ФХУ) направила в Международную федерацию хоккея (IIHF) заключение с просьбой поддержать санкции, которые ФХУ применила по отношению к двум игрокам сборной Украины, уличенным в попытке преднамеренного проигрыша на чемпионате мира в группе А первого дивизиона команде Южной Кореи. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко.

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Федерация хоккея Украины дисквалифицировала двоих игроков сборной за договорной матч на ЧМ

Украинский портал "Обозреватель" в середине августа опубликовал материал, в котором утверждается, что вратарь национальной команды Эдуард Захарченко и защитник Владимир Варивода "сдали" матч против южнокорейцев, который состоялся 28 апреля и завершился победой азиатской команды в серии буллитов. Приведены два письма, написанные якобы этими игроками, в которых они обязуются вернуть по $30 тыс., так как не смогли обеспечить нужный результат - победу южнокорейцев с разницей в две шайбы. Оба хоккеиста признаются, что "пообещали за деньги слить игру", 24 августа ФХУ по итогам заседания исполкома объявила о дисквалификации обоих игроков. Проведенная подчерковедческая экспертиза доказала, что расписка была написана обоими хоккеистами, которые были дисквалифицированы на неопределенный срок.

"Мы уже отправили в IIHF заключение исполкома, наши рекомендации и просьбу поддержать санкции по отношению к тем игрокам, которые пока дисквалифицированы бессрочно", - сказал Зубко.

По словам Зубко, федерация также передала все данные по этому делу полиции, которая должна вынести уголовное наказание. "Свое решение по сроку дисквалификации мы примем по финальным результатам работы нашей комиссии, а также расследования полиции", - отметил он.

Сборная Украины по итогам чемпионата мира в группе А первого дивизиона, проходившего в Киеве, не сумела выйти в элитный дивизион.

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