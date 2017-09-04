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Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище

Спорт
4 сентября, 13:08 UTC+3

В состав первого этапа строительства учебного заведения вошли трехэтажная хоккейная тренировочная арена с многофункциональным комплексом, общежитие, а также пищеблок

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© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
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© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС

1 сентября президент России Владимир Путин посетил новое государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле. Экскурсию для главы государства провели директор училища Елена Крошева, президент хоккейного клуба "Локомотив" Юрий Яковлев, министр спорта РФ Павел Колобков и врио губернатора области Дмитрий Миронов.

Многофункциональный спортивный комплекс НП ХК "Локомотив" представляет собой единое сооружение, в состав которого входят жилой, реабилитационный и спортивно-тренировочный центры. С сентября начинает свою работу спортивно-тренировочная часть комплекса - закрытый ледовый каток с местами для 1500 зрителей, ледовое поле, спортзал, тренажерный зал, футбольное поле.

Строительство инфраструктуры ярославского училища ведется в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". Как сообщалось ранее, строительство всех объектов будет завершено в 2018-2019 гг.

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