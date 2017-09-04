Медведев поздравил мужскую сборную РФ по волейболу с победой на чемпионате Европы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил мужскую сборную России по волейболу с победой на чемпионате Европы, прошедшем в Польше.

"Поздравляю российскую сборную по волейболу с победой на чемпионате Европы! Наши спортсмены снова продемонстрировали силу и мастерство в нелегкой спортивной борьбе", - написал Медведев в понедельник на своей странице в Facebook. Премьер пожелал спортсменам успехов и дальнейших побед.

Мужская сборная России по волейболу завоевала золото чемпионата Европы, который завершился в Польше. В финале, состоявшемся в минувшее воскресенье, сборная под руководством Сергея Шляпникова победила команду Германии со счетом 3-2.

Сборная России ранее становилась чемпионом Европы в 2013 году. Три раза россияне завоевывали серебряные медали (1999, 2005, 2007) и три раза бронзовые (1993, 2001, 2003). Рекордные 12 побед на чемпионатах Европы на счету волейболистов СССР.