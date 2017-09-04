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Гимнастка Чусовитина в 42 года выступит на ЧМ с целью подготовиться к Олимпиаде

Спорт
4 сентября, 13:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 27 сентября по 9 октября в канадском Монреале

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина приняла решение выступить на Играх 2020 года в Токио, предстоящий чемпионат мира в Монреале 42-летняя спортсменка рассматривает как этап подготовки к главному старту четырехлетия. Об этом спортсменка, представляющая Узбекистан, рассказала ТАСС.

Трехкратная чемпионка мира, чемпионка Европы, выступавшая ранее за сборные СССР и Германии, входит в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в истории гимнастики спортсменка, принимавшая участие в семи Олимпиадах. Автором рекорда она стала после того, как выступила на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро (седьмое место в опорном прыжке), где в возрасте 41 года и 56 дней также стала самой возрастной гимнасткой в истории, принимавшей участие в Олимпиадах.

"Участвую в этом чемпионате мира, потому что решила готовиться к Олимпиаде в Токио. Шаг за шагом буду идти к этой цели. Это моя мечта, и я хочу воплотить ее в жизнь. Пробую это, чтобы после никогда не жалеть", - сказала Чусовитина.

"Начинается новый цикл, хочу попробовать свою новую программу на бревне, исполнить свои старые прыжки. Кроме того, надо познакомиться с новыми правилами, понять, чего от них ждать, посмотреть на новых соперниц. Поэтому хочу выступить и узнать, что творится в мире гимнастики на данный момент", - добавила она.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 27 сентября по 9 октября в канадском Монреале.

Дебют спортсменки на чемпионатах мира состоялся в 1991 году в американском Индианаполисе, когда она в составе сборной СССР выиграла две золотые и одну серебряную награду. На Играх-1992 в Барселоне Чусовитина в составе Объединенной команды стала чемпионкой в командном первенстве. В ее активе также серебро Пекина-2008.

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