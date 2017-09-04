Испанская футбольная лига попросила УЕФА начать расследование в отношении "Манчестер Сити"

ТАСС, 4 сентября. Испанская футбольная лига хочет, чтобы Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл расследование в отношении английского "Манчестер Сити" на предмет соответствия команды правилам финансового fair play. Об этом сообщает агентство AP.

1 сентября УЕФА объявил, что следственная палата комитета по финансовому контролю над клубами организации открыла расследование в отношении французского "Пари Сен- Жермен" в связи с подозрениями в нарушении правил финансового fair play. В ходе расследования особое внимание будет уделено соблюдению правила безубыточности в результате последних сделок клуба по приобретению футболистов.

Президент Испанской футбольной лиги Хавьер Тебас заявил, что "Манчестер Сити", который принадлежит члену правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби, и ПСЖ, которым владеет одна из государственных компаний Катара, получают выгоду от помощи государств. Такое положение дел, по словам Тебаса, портит европейские соревнования и наносит непоправимый вред футбольной индустрии.

Сообщается, что Тебас 22 августа отправил в УЕФА запрос с просьбой начать расследование в отношении "Манчестер Сити" и ПСЖ.

В летнее трансферное окно "Манчестер Сити" потратил £228 млн. Английский клуб купил француза Бенжамена Менди (£58 млн), бразильца Данило (£28,5 млн), англичанина Кайла Уокера (£51,5 млн), бразильца Эдерсона (£40 млн) и португальца Бернарду Силва (£50 млн). Продали же они игроков на сумму около £88 млн.

Проект финансового fair play был утвержден исполнительным комитетом УЕФА в сентябре 2009 года. Правила вступили в силу с сезона-2011/12. Согласно ним, клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем зарабатывают. Перед стартом сезона каждый участник еврокубков должен подтвердить, что не имеет просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими командами, своими игроками и социальными/налоговыми службами.