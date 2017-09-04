Глава НОАК Смирнов примет участие в сессии Международного олимпийского комитета в Лиме

Колобков примет участие в докладе по борьбе с допингом на конвенции Совета ЕвропыСпорт 4 сентября, 14:58
Новосибирские путешественники отметят 80-летие региона мотопробегом в 18 тыс. километровСибирь 4 сентября, 14:43
Допинг-инспекторы получили разрешение на работу в закрытых городах РоссииСпорт 4 сентября, 14:42
Прима Лондонского балета Наталья Осипова стала балериной Пермского театраКультура 4 сентября, 14:40
Ядерная программа КНДР: БРИКС призывает к диалогу, США не исключают военный ответМеждународная панорама 4 сентября, 14:36
Дела семи участников бунта в колонии Хакасии летом 2016 года переданы в судСибирь 4 сентября, 14:25
Малахов, Шнуров и российский "Доктор Хаус" — громкие премьеры нового телесезонаКультура 4 сентября, 14:20
Объявление решения по вопросу восстановления ПКР отложено в связи с подготовкой документовСпорт 4 сентября, 14:12
Трансляции русской версии Euronews на телеканале "Культура" прекращеныКультура 4 сентября, 14:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов примет участие в работе 131-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК), почетным членом которого он является. Об этом Смирнов сообщил ТАСС.
Сессия МОК в Лиме пройдет с 13 по 16 сентября, на ней будут избраны столицы Олимпийских игр 2024 и 2028 годов, на которые претендуют Париж и Лос-Анджелес соответственно.
"Если говорить о моем участи в сессии, то там, естественно, будет обширный круг возможных контактов, - сказал Смирнов. - Но надо принимать во внимание тот факт, что будучи почетным членом МОК, в голосовании я принимать участия не смогу".
Созданная в июле прошлого года НОАК сейчас контролирует выполнение комплекса мер по реализации национального плана борьбы с допингом, который был разработан комиссией.
Одной из целей работы НОАК является восстановление антидопинговой работы на территории России.
Членами МОК являются главы многих международных спортивных организаций, в числе которых глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди.