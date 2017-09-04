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Глава НОАК Смирнов примет участие в сессии Международного олимпийского комитета в Лиме

Спорт
4 сентября, 14:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Одной из целей работы НОАК является восстановление антидопинговой работы на территории России

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Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов примет участие в работе 131-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК), почетным членом которого он является. Об этом Смирнов сообщил ТАСС.

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Сессия МОК в Лиме пройдет с 13 по 16 сентября, на ней будут избраны столицы Олимпийских игр 2024 и 2028 годов, на которые претендуют Париж и Лос-Анджелес соответственно.

"Если говорить о моем участи в сессии, то там, естественно, будет обширный круг возможных контактов, - сказал Смирнов. - Но надо принимать во внимание тот факт, что будучи почетным членом МОК, в голосовании я принимать участия не смогу".

Созданная в июле прошлого года НОАК сейчас контролирует выполнение комплекса мер по реализации национального плана борьбы с допингом, который был разработан комиссией.

Одной из целей работы НОАК является восстановление антидопинговой работы на территории России.

Членами МОК являются главы многих международных спортивных организаций, в числе которых глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди.

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