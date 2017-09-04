Объявление решения по вопросу восстановления ПКР отложено в связи с подготовкой документов

Колобков примет участие в докладе по борьбе с допингом на конвенции Совета ЕвропыСпорт 4 сентября, 14:58
Новосибирские путешественники отметят 80-летие региона мотопробегом в 18 тыс. километровСибирь 4 сентября, 14:43
Допинг-инспекторы получили разрешение на работу в закрытых городах РоссииСпорт 4 сентября, 14:42
Прима Лондонского балета Наталья Осипова стала балериной Пермского театраКультура 4 сентября, 14:40
Ядерная программа КНДР: БРИКС призывает к диалогу, США не исключают военный ответМеждународная панорама 4 сентября, 14:36
Дела семи участников бунта в колонии Хакасии летом 2016 года переданы в судСибирь 4 сентября, 14:25
Малахов, Шнуров и российский "Доктор Хаус" — громкие премьеры нового телесезонаКультура 4 сентября, 14:20
Объявление решения по вопросу восстановления ПКР отложено в связи с подготовкой документовСпорт 4 сентября, 14:12
Трансляции русской версии Euronews на телеканале "Культура" прекращеныКультура 4 сентября, 14:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АБУ-ДАБИ, 4 сентября. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) отложил объявление решения по вопросу восстановления Паралимпийского комитета России (ПКР) до 6 сентября в связи с подготовкой документов, которые будут сопровождать уже принятое решение. Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью МПК Крейг Спенс.
Исполком МПК 3 и 4 сентября в Абу-Даби провел заседание, на котором рассмотрел документы и материалы, представленные ПКР по выполнению критериев восстановления своего членства в организации.
"Решение уже принято, однако официально мы его объявим только в среду, 6 сентября. Это связано с тем, что нам еще надо подготовить соответствующие документы", - сказал Спенс.
"Аналогичным образом мы поступили и в прошлый раз, после заседания в Барселоне. Тогда объявление тоже было озвучено спустя пару дней", - добавил он.
От решения МПК во многом зависит численный состав российской сборной на предстоящих Паралимпийских играх. В случае отрицательного вердикта под вопрос будет поставлено само участие национальной команды в Играх-2018, которые пройдут в марте в Пхенчхане.
8 сентября состоится генеральная ассамблея МПК, на которой будет избран новый президент организации. Британец Филип Крэйвен, возглавляющий МПК с 2001 года, покинет свой пост.