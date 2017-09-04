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Объявление решения по вопросу восстановления ПКР отложено в связи с подготовкой документов

Спорт
4 сентября, 14:12 UTC+3 АБУ-ДАБИ АБУ-ДАБИ 4, сентября. /ТАСС

От решения Международного паралимпийского комитета во многом зависит численный состав российской сборной на предстоящих Паралимпийских играх

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© Владимир Гердо/ТАСС

АБУ-ДАБИ, 4 сентября. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) отложил объявление решения по вопросу восстановления Паралимпийского комитета России (ПКР) до 6 сентября в связи с подготовкой документов, которые будут сопровождать уже принятое решение. Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью МПК Крейг Спенс.

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Исполком МПК 3 и 4 сентября в Абу-Даби провел заседание, на котором рассмотрел документы и материалы, представленные ПКР по выполнению критериев восстановления своего членства в организации.

"Решение уже принято, однако официально мы его объявим только в среду, 6 сентября. Это связано с тем, что нам еще надо подготовить соответствующие документы", - сказал Спенс.

"Аналогичным образом мы поступили и в прошлый раз, после заседания в Барселоне. Тогда объявление тоже было озвучено спустя пару дней", - добавил он.

От решения МПК во многом зависит численный состав российской сборной на предстоящих Паралимпийских играх. В случае отрицательного вердикта под вопрос будет поставлено само участие национальной команды в Играх-2018, которые пройдут в марте в Пхенчхане.

8 сентября состоится генеральная ассамблея МПК, на которой будет избран новый президент организации. Британец Филип Крэйвен, возглавляющий МПК с 2001 года, покинет свой пост.

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