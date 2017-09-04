Допинг-инспекторы получили разрешение на работу в закрытых городах России

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Допинг-офицеры получили разрешение на посещение закрытых административно-территориальных образований, чтобы осуществлять допинг- контроль проживающих там спортсменов. Об этом на заседании Независимой общественной антидопинговой комиссии заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
Рабочая группа по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) отмечала невозможность посещения инспекторами так называемых закрытых городов. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), в свою очередь, призвала спортсменов, включенных в пулы тестирования РУСАДА и Международной ассоциаций легкоатлетических федераций (IAAF), не тренироваться в этих городах и содействовать выполнению дорожной карты.
"Минспортом приняты меры по разрешению инспекторам допинг-контроля, имеющим российское гражданство, на посещение закрытых территориально- административных образований для проведения антидопинговых мероприятий, - рассказал Колобков. - На данный момент этот вопрос решен, Минспорт осуществляет координацию этой работы совместно с РУСАДА, у нас есть ряд нормативных документов для осуществления допуска инспекторов. Количество спортсменов, проживающих на этих территориях, колеблется от 4 до 15 человек".
РУСАДА с июня имеет возможность планировать и осуществлять забор допинг-проб под контролем Британского антидопингового агентства. Вопрос о восстановлении деятельности агентства будет рассмотрен в ноябре.